Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Milli Savunma Bakanlığının Twitter paylaşımında, "Asil milletimizin gurur abidesi TCG Anadolu yarından itibaren tekrar İstanbul Sarayburnu’nda halkımızın ziyaretine açık olacak." ifadeleri kullanıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçak ve helikopterler de geçişe eşlik etti.

Boğaz geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayan TCG Anadolu 'dan 21 pare top atışı yapıldı.

Gemi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul Boğazı geçişini yaparak halkı selamladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından 10 Nisan'dan beri ziyarete açık bulunduğu Sarayburnu'ndan sabah saatlerinde ayrılan gemiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.