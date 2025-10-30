İSTANBUL (AA) - TCL Electronics Türkiye'de Levant ve Kafkas ülkelerinden sorumlu Pazarlama Liderliği görevine Neslihan Beyhan Yaşar getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki 5. yılını tamamlayan ve bu süreçte yerel operasyonlarını bölgesel bir merkeze dönüştüren TCL Electronics, bölgedeki varlığını güçlendirmek amacıyla organizasyon yapısını genişletmeye devam ediyor.

Kariyeri boyunca yerli ve uluslararası birçok tüketici elektroniği markasının Türkiye ve global ofislerinde uzun yıllar görev alan Neslihan Beyhan Yaşar, şirketin bölgesel büyüme stratejisinin bir parçası olarak TCL Electronics Türkiye, Levant ve Kafkas ülkelerinden sorumlu Pazarlama Liderliği görevine atandı.

TCL Electronics'in son yıllarda teknoloji ve marka bilinirliği alanında yakaladığı güçlü büyüme ivmesini sürdürülebilir hale getirmek ve bölgesel iletişim stratejilerini daha da güçlendirmek amacıyla yapılan bu atama, markanın 'Türkiye merkezli bölgesel liderlik' vizyonunu pekiştirme amacı taşıyor.

Yaşar, 17 yıllık global pazarlama deneyimi, inovasyon, satış, ürün yönetimi ve pazarlama stratejisi alanlarındaki birikimiyle, yeni görevinde TCL'in Türkiye ve bölge ülkelerdeki büyüme hedeflerine katkı sağlayacak.



Yeni dönemde, Türkiye pazarındaki konumun güçlendirilmesi, stratejik iletişim projeleriyle bölge ülkelerde marka bilinirliğinin artırılması, dijital, saha, medya odaklı entegre pazarlama projelerinin hayata geçirilmesi, şirketin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.



Bu yapılanmayla TCL, Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak konumlandırarak hem Türkiye'de hem de bölge ülkelerde yürütülecek pazarlama ve iletişim faaliyetlerini daha entegre, güçlü ve uyumlu bir yapı altında birleştirmeyi hedefliyor.



Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu Yaşar, Sabancı Üniversitesi'nde burslu olarak tamamladığı yüksek lisans programıyla akademik kariyerine devam etti ve Gebze Teknik Üniversitesi'nde işletme alanında doktora derecesi aldı. Profesyonel yaşamına 2008'de Arçelik-LG'de başlayan Beyhan Yaşar, 6 yıl boyunca inovasyon ve satış ekiplerinde görev aldı. BSH bünyesinde Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden sorumlu Bölgesel Pazarlama Yöneticisi olarak 2015-2018 arasında çalışan Yaşar, farklı kültür ve pazar dinamiklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Arçelik Global'de 2018-2025 arasında Global Pazarlama Ürün Yönetimi Müdürü'nün yanı sıra Türkiye ve Gelişen Pazarlardan Sorumlu Kıdemli Müdür olarak görev yapan Yaşar, ürün ve pazarlama stratejileri geliştirme alanında hem global hem de gelişmekte olan pazarlar özelinde deneyim kazandı. Akademik alanda da aktif rol üstlenen Beyhan Yaşar, halen Yeditepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak ders veriyor.