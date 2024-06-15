Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Başaran, "Afganistan’ın başkenti Kabil'de 550, Herat'ta 350, Mezar-ı Şerif'te 1000 olmak üzere 1900 kurbanımızı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu tacirlerinin zulaları hassas burunlu "Kayıt" ve "Ulak"ın desteğiyle bulunuyor

Uyuşturucu tacirlerinin zulaları hassas burunlu "Kayıt" ve "Ulak"ın desteğiyle bulunuyor

Kurbanlıklar seçildikten sonra Kurban Bayramı'nın birinci gününden itibaren kesimleri gerçekleştirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını bildiren Başaran, TDV olarak bu yıl Afganistan'da 13 bin 300 hisse kurban eti dağıtmayı planladıklarını belirtti.

Bayram öncesi yapılan hazırlıklara ilişkin önemli bilgiler veren TDV Afganistan Koordinatörü Orhan Faysal Başaran, veteriner kontrolünde kurbanlıkların sağlık ve dini kriterler açısından seçilmesi sürecini titizlikle yürüttüklerini aktardı.

TDV'den yapılan açıklamada, 2024 yılı vekaletle kurban organizasyonu kapsamında Afganistan'daki hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.yenicagri.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.