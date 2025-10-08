İSTANBUL (AA) - TED Rönesans Koleji lise öğrencisi Eda Eliz Ilgaz, 2025 Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Yarışması'nın (IAAC) finalinde gösterdiği performansla 'Türkiye Şampiyonu' unvanını kazandı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından on binlerce öğrencinin katıldığı, üç aşamalı bilimsel bir yarışma olan IAAC, eleme, yarı final ve final olmak üzere üç çevrim içi etapta gerçekleştiriliyor.

Hem temel astronomi bilgilerini hem de araştırma ve problem çözme yetkinliklerini kullanarak etapları tamamlamayı hedefleyen yarışmacılar, final turunda süreli ve ileri düzey sorular içeren bir sınava tabi tutuluyor. Bu yıl yarışmanın finali, yalnızca bilgi değil, derinlemesine kavrayış ve hızlı analiz yeteneği de gerektiren yirmi soruluk kapsamlı bir sınav şeklinde uygulandı.

TED Rönesans Koleji lise öğrencisi Ilgaz, IAAC 2025 final turunda İngilizce olarak gerçekleştirilen 20 soruluk gözetimli sınavdan 19 puan alarak yarışmayı başarıyla tamamladı.

Uluslararası tüm katılımcılar arasında en yüksek yüzde 2'lik dilimde yer alarak 'Altın Onur' ödülüne layık görülen Ilgaz, 'Türkiye Şampiyonu' ünvanına layık görüldü.

Bilimsel makaleler ve dijital araçlarla araştırmalar yaparak yarışmaya hazırlanan Ilgaz, bu süreçte İngilizce bilimsel yazım, zaman yönetimi, eleştirel düşünme ve global ölçekte rekabet gibi beceriler kazandı.

Aynı yarışmada TED Rönesans Koleji lise öğrencisi Emre Dere ise yüzde 5'lik dilimde yer alarak 'Gümüş Onur' ödülünü almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ilgaz, elde ettiği başarının astronomi ve astrofiziğe duyduğu meraktan kaynaklandığını belirtti.



Ilgaz, 'Bu yolculukta bize ışık tutan değerli öğretmenimiz Derya Güray'ın özverisi yer alıyor. Onun sabırlı rehberliği, bilgi birikimi ve bizlere duyduğu güven sayesinde hayallerimizi gerçeğe dönüştürme fırsatı bulduk. Bu önemli başarıya hep birlikte ulaşmış olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.' ifadelerini kullandı.

