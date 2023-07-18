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Teteköy Mahallesi'nde yanan alanlar, dron ile görüntülendi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Deveci Mahallesi'nde ormanlık alanda dün başlayan, rüzgarın etkisiyle Teteköy Mahallesi'ne de yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü.

Şanlıurfa'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı

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