Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Şehir ve Kitap" temasıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, "Şehir ve Futbol" adlı söyleşide Vural, katılımcılara futbol anılarını ve şehirlerdeki futbol kültürünü anlattı.

Kulüp yöneticilerinin futbolu daha fazla ciddiye alması gerektiğini ifade eden Vural, futbolun insan ve toplum psikolojisini dengelediğini söyledi.

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan milli takımı tebrik eden Vural, "Takımımız Allah nasip ederse olimpiyatlara gidecek. İnşallah olimpiyat şampiyonu da olacaklar. Son servisi atarken hepimizin tüyleri diken diken oldu. Başarılı olmuş Türk kadınını orada görmek hepimizi mutlu etti." dedi.

Fenerbahçeli, Beşiktaşlı ve Trabzonsporlu arkadaşlarıyla Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçını izlediğini anlatan Vural, "Galatasaray, Manchester United maçını kazandı. Gol olunca hepimiz ayağa fırladık. Bizi ayağa kaldıracak olay nedir bunu anlamak lazım." şeklinde konuştu.

Vural, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in yeteneğiyle Avrupa'ya transfer olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'deki antrenman metotlarıyla çalışmış bir adam, yeni takımında hemen sakatlandı. Ciddiye alınması gereken bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takım hocasının yabancı olmaması gerektiğini belirten Vural, "Beni çok acıtan bir konu var. Milli takıma yabancı hoca gelir mi ya? Eğer Afrika ülkesiysen, oradakileri eğitsin diye gelişmiş ülkelerden hoca getirirsiniz. Türkiye'nin buna ihtiyacı mı var? Federasyon 'bizi uluslararası boyutta daha iyi temsil eder, yarıştığımız onlar çünkü' diye düşünüyor. 23 yabancı hoca, hiçbirinin Avrupa'da ve dünyada bizi bir pozisyona getirdiğini görüyor musunuz? Senin beğenmediğin, bir şey bilmediğini düşündüğün Türk hocalar başarılar kazanmış. Türk antrenörleri federasyon eğitiyor, demek ki senin eğitim sisteminde yanlışlık var." değerlendirmesinde bulundu.

İmza günleri, söyleşileri ve sahaflarıyla dikkat çeken fuar, 15 Ekim'e kadar her gün 10.30-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.