İSTANBUL AA- Kuantum bilgisayarlar, normal bilgisayarların yaparken zorlandığı karmaşık işlemleri güçlü özellikleriyle kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Büyük verileri analiz etmek için kullanılan söz konusu bilgisayarlar, yine aynı amaçla kullanılan süper bilgisayarlardan hız ve özellikler bakımından ayrışıyor.

Süper bilgisayarlar, büyük veriyi işlemek için çok sayıda işlemciye sahip geleneksel bilgi işleme yöntemini kullanırken, kuantum bilgisayarlar kuantum mekaniği ilkelerini baz alarak süper bilgisayarlardan çok daha yüksek işlem hızlarına ulaşabiliyor. Bu sayede, aynı anda birden fazla görevi yerine getirerek, süper bilgisayarın çözmekte zorlanacağı sorunların üstesinden kolayca gelebiliyor.

Kuantum bilgisayarlar, normal bilgisayarlardaki bitler (1 ve 0) yerine "kübit" olarak isimlendirilen kuantum bitlerini kullanıyor. Kuantum mekaniğini esas alan bu durum, kuantum bilgisayarları dünyanın en güçlü bilgisayarları haline getiriyor.

Süper bilgisayarın 10 bin yılda çözebileceği sorunu 200 saniyede çözdü

IBM ve Google başta olmak üzere, kuantum bilgisayarlar alanında çalışma yapan birçok şirket bulunuyor. Kuantum bilgisayarların sağladığı yüksek hızlı altyapı, otomotivden uzay çalışmalarına kadar geniş bir alandaki AR-GE ve üretim süreçlerinde avantaj sağlıyor.

2021 yılında IBM, 127 kübit Eagle isimli kuantum işlemcisini tanıttı. Şirket geçen yıl da 433 kübitlik kuantum işlemcisi Osprey'i duyurdu. IBM, kuantum bilgisayarlara yönelik yol haritası kapsamında 2025'te 4.000 kübitlik işlemcisini duyurmayı planlıyor.

Google ise geliştirdiği Sycamore isimli 53 kübitlik kuantum bilgisayarıyla bu alanda çalışmalar yürütüyor. Şirket 2019 yılında yaptığı duyuruda, Sycamore'un dünyanın en hızlı süper bilgisayarının 10 bin yılda çözebileceği bir sorunu 200 saniyede çözdüğünü duyurdu.

Pazarın 2027'de 8,6 milyar dolara ulaşması öngörülüyor

Amazon şirketi Braket ile, Microsoft da Azure Quantum'la, bulut teknolojisiyle kuantum bilgisayarları kullanma imkanı sunuyor. Bu sayede yüksek işlem gücü gerektiren bilimsel araştırmalar yapılabiliyor.

IonQ, D-Wave ve Rigetti'nin aralarında yer aldığı birçok şirket de kuantum bilgisayar alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Statista verilerine göre, 2020'de 412 milyon dolarlık pazara sahip kuantum bilişim pazarının, kuantum bilgisayarlardaki gelişmelerin artmasıyla birlikte 2027'de 8,6 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Uzmanlar, halihazırda yüksek işlem gücü gerektiren işlemlerde süper bilgisayarların daha etkin kullanıldığını, yatırımların artmasıyla birlikte yakın gelecekte kuantum bilgisayarların kullanımının da artacağını belirtiyor.