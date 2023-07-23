İSTANBUL AA- Kemerburgaz Kent Ormanı'nda gerçekleşen konsere sanatçının sevenleri yoğun ilgi gösterdi.

Konsere geldikleri için hayranlarına teşekkür eden Teoman, "1994 Berbat Bir Yıldı", "İstanbul'da Sonbahar", "Serseri", "Kupa Kızı ve Sinek Valesi", "Kalbin yok mu?" ve "Paramparça"nın da arasında bulunduğu şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde müzikseverler, tüm parçalarda Teoman'a eşlik etti.

Kapılarını 15.00'te açan etkinlik alanında, konserden önce de eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

YBY Woods etkinlikleri 29 Temmuz Emir Can İğrek, 4 Ağustos Karsu, 11 Ağustos Yıldız Tilbe, 12 Ağustos Sertab Erener, 18 Ağustos Zeynep Bastık, 19 Ağustos Gülşen, 26 Ağustos 90'lar Türkçe Pop Fest, 6 Ekim Melek Mosso, 7 Ekim Serdar Ortaç, 8 Ekim Fatma Turgut ve 14 Ekim'de Madrigal konserleriyle devam edecek.