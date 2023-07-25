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Türkiye, İspanya, Romanya, Fransa ortak yapımı olan film, San Sebastian Film Festivali WIP, Cinelink, Arras Days, First Cut Lab, Köprüde Buluşmalar ve Antalya Film Forum destekleriyle tamamlandı.

Avukat Canan'ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalışını konu alan " Tereddüt Çizgisi ", 12 Punto 2021'de "TRT Ortak Yapım Ödülü" kazanmıştı.

Filmin başrolünde Tülin Özen yer alırken kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor.

İSTANBUL AA- TRT ortak yapımı film, festivalin resmi yarışma seçkisi olan Orizzonti Bölümü'ne kabul edildi.

İstanbul Festivali’nde Hande Yener ve Serdar Ortaç rüzgarı esti

İstanbul Festivali’nde Hande Yener ve Serdar Ortaç rüzgarı esti

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