Brüksel

Terör örgütü yandaşları, Liege'e bağlı, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde gece boyunca taşkınlık çıkardı.

Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırdı.

Yüzlerini örten, terör örgütü lehine slogan atarak sokaklarda dolaşan grup, Türklere ait evlere, dükkanlara ve araçlara zarar verdi.

Görgü tanıkları, polisin olaylara müdahale etmediğini bildirdi.

Dün yaklaşık 150 kişilik bir grup, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde barikatları sökerek polise saldırmıştı.

Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye, ardından Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek isteyen söz konusu kalabalık, polis engeliyle karşılaşmıştı.

24 Mart'ta da Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğun olduğu caddeden geçmişti.

Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı.