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İstanbul'un 11 ilçesi ile Diyarbakır ve Muş'ta 27 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kadın yapılanması TJA içerisinde, örgütle bağını kesen, uzaklaşan şahısları örgüte yeniden kazandırmak amacıyla hareket ettiği belirlenen şüphelilere yönelik 16 Ocak'ta operasyon düzenlenmişti.

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