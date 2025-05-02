2. Sürdürülebilir Tesis Yönetimi Zirvesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Karatepe'nin açılış konuşmasıyla başladı. Karatepe, günümüzün en kritik meselelerinden iklim değişikliği ve doğal kaynakların tükenmesi karşısında sürdürülebilirliğin bir zorunluluk olduğunu vurguladı. “Sorumluluğumuz, sadece bugünkü durumu değil, geleceği de düşünerek hareket etmekte yatıyor” diyerek katılımcılara ilham verdi.

Ardından sahneye çıkan TESYÖN Başkanı Dr. Aylin İlgen, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel bir mesele olmadığını; aynı zamanda ekonomik ve sosyal boyutları olan entegre bir yaklaşım gerektiğini ifade etti. İlgen, tesis üretimi alanında yüksek lisans programı açılacağını duyurarak, gençlerin geleceğin yöneticileri olarak eğitilmesi için önemli bir adım attıklarını belirtti. "Bu program, sürdürülebilir tesis yönetimi konusundaki bilgi birikimimizi artıracak ve sektöre yeni perspektifler kazandıracak” dedi.

İş Birliği ve Teknoloji Önemli

Zirvenin devamında UTTMD Başkanı Kemal Evcioğlu, küresel değişimlerin tesis yönetimine olan etkilerine dikkat çekerek, iş birliği ve teknolojinin önemine vurgu yaptı. Tesis yönetimi alanında başarının, yalnızca bireysel çabalarla değil, kolektif bir bilinç ve iş birliği ile elde edileceğini ifade etti.

Protokol Konuşmaları ile Sürdürülebilirlik Vurgusu

Protokol konuşmaları sırasında TYTFED Başkanı Süleyman Görenekli de sürdürülebilir konfor alanlarının planlamada sağlanması gerektiğini belirtti. Görenekli, “Binaların konforlu ve verimli bir şekilde yönetilmesi, insan sağlığı ve çevre için kritik bir öneme sahiptir” diyerek tüm katılımcılara bu konudaki sorumluluklarını hatırlattı. İkinci oturumda, çevre dostu yaklaşımların önemine dair değerlendirmeler yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Yozgat ise teknolojinin insan düşüncesi üzerindeki etkileri konusunda dikkat çekici yorumlarda bulundu.

Enerji Tüketimini Azaltma Çözümleri

Enerji tüketimini azaltma yöntemleri üzerine sunum yapan PEMS Kurucu Genel Müdürü İsmail Taşkıran, sıfır atık uygulamalarının tesis yönetimindeki yerini açıkladı. “Enerji yönetimi, çevresel sürdürülebilirliğin temelini oluşturuyor ve bu alanda kaydedilen ilerlemeler, bize nasıl bir gelecekle karşılaşacağımızı şekillendiriyor” dedi.

İlk Oturumdan Önemli Çıktılar

Zirvenin ilk oturumunda TRKTYD Başkanı Suat Sandalcı, Kat Mülkiyeti Kanunu'na yönelik lisanslama çalışmalarının gerekliliğini ve bu konudaki gelişmeleri aktardı. TRFMA Başkanı Nazlı Uzunlar ise doğal kaynakların korunmasının önemini vurguladı. Emlak Konut Yöneticileri Kenan Apaydın ve Metin Tekin, binaların çevresel etkileri ve enerji yönetimi konularına dair detaylı sunumlar gerçekleştirdi.

Dijitalleşmenin Gücü

Dijitalleşmenin tesis yönetimindeki rolünü ele alan WISERA Teknolojisi Kurucusu Berfin Çeçen Şenol, yapay zeka destekli sistemlerin verimliliği artırmada nasıl yardımcı olduğunu örneklerle açıkladı. “Dijital teknolojiler, tesis yönetiminde daha etkin çözümler sunarak, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor” diye belirtti.

İkinci Oturumda Sıfır Atık Uygulamaları

Zirvenin ikinci oturumunda, ÇBS’den Hülya Çakır, sıfır atık uygulamaları hakkında bilgi verirken, TAV İnşaat’tan Dr. Ahmet Çıtıpıtıoğlu dijital proje yönetimi süreçlerini anlattı. Easy Point Yönetici Ortağı Emre Cevdet Çizmecioğlu, enerji sektörünün çevresel sürdürülebilirlikteki rolüne dair sunumlar yaptı.

Geleceğin Enerji Yönetimi

Üçüncü oturumun moderatörlüğünü Gürkan Kalafat üstlenerek, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Levent Çelik operasyonel verimliliğin önemine dair görüşlerini paylaştı. Durmazlar Holding’den Ferdun Dönmez, esnek ve akıllı altyapıların gelecekteki enerji yönetimi açısından değerini ele aldı. Smart Home Türkiye Satış Direktörü Cem Genç, enerji verimliliği için otomasyon sistemlerinin artık bir zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

Başarılar ve Gelecek Umutları

Zirvenin son oturumunda Koç Üniversitesi Hastanesi’nden Fatih Şalkam, otomasyon sistemleriyle sağlanan enerji tasarrufu projelerini katılımcılarla paylaştı. UTTMD Başkanı Kemal Evcioğlu, sürdürülebilir yönetim anlayışının gerekliliğine vurgu yaparken, TEB’den Nurcan Yemelek Ataş bankalarının enerji yönetimi uygulamaları ile elde ettiği başarıları aktardı.

Zirve Sonuçlandırıldı

Sonuç olarak, 2. Sürdürülebilir Tesis Yönetimi Zirvesi, sektörde bilgi paylaşımını güçlendirerek sürdürülebilir yönetim vizyonuna önemli katkılar sunarak başarıyla tamamlandı. Katılımcıların aldıkları notlar, edindikleri yeni bilgiler ve ortaya çıkan iş birliği ruhu, gelecekte sektörün gelişimi açısından umut verici bir tablo çizdi. Bu zirve, sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda sürdürülebilir geçiş için atılan önemli adımlardan biri olarak kaydedildi. Gelecekte de benzer etkinliklerin düzenlenmesi, sektördeki iş birliklerini pekiştirerek daha güçlü bir tesis yönetim anlayışının oluşmasına zemin hazırlayacaktır.