Haber: Mert Osman Erman

Bu geri çağırma, modeller S, X, 3 ve Y'yi ve 7,538 ithal aracı içeriyor.

Sorunlar, yazılıma uzaktan güncellemelerle düzeltilerek, araçların bayilere veya garajlara götürülmesine gerek olmayacak.

Bu, Tesla'nın ABD'de otomatik pilot yazılım sorunları nedeniyle bir aydan az bir süre önce iki milyondan fazla aracı geri çağırmasının ardından geliyor.

Geçen yılın Mayıs ayında Çin düzenleyicisi, bir milyondan fazla aracın hızlanma ve fren sistem sorunları olabileceğini söyledi.

Amerikan elektrikli araç devi daha sonra destekli sürüş fonksiyonları ve kapı kilitleme sistemleri ile ilgili sorunları keşfetti.

Çin düzenleyicisi, Piyasa Denetleme İdaresi (SAMR), planlanan araç güncellemesini bir geri çağırma olarak tanımladı, ancak bu uzaktan gerçekleşecek.

SAMR, Tesla'nın 2014-2023 yılları arasında üretilen ithal Modeller S ve X ile Çin yapımı Modeller 3 ve Y araçları için toplam 1,610,105 araç için bir over-the-air yazılım güncellemesi yayınlayacağını söyledi.

Düzenleyici, bu güncellemenin otosteer fonksiyonundaki sorunları ele almak ve çarpışma riskini azaltmak amacıyla yapıldığını ekledi.

"Söz konusu geri çağırma kapsamındaki araçlar için otomatik destekli direksiyon fonksiyonu açıkken sürücü, seviye iki birleşik destekli sürüş fonksiyonunu yanlış kullanabilir, araç çarpma riskini artırabilir ve güvenlik tehlikesi oluşturabilir," diye açıkladı SAMR.

Ayrıca, Tesla, çarpışmalarda kilidini açabilen S ve X modellerinin 7,538 birim için yazılımı güncelleyecektir.

Bu, Tesla için ülkede son zamanlardaki ikinci darbe, Çin'in BYD'nin 2023'ün son çeyreğinde Tesla'nın elektrikli araç satışlarını dünya genelinde geçmesinden sonra geldi.

2022'de benzer bir hamle, Tesla'nın Çin'de arka motor invertörü kusuru nedeniyle neredeyse 128,000 aracını geri çağırmasını gördü.

Tesla'nın Çin'de büyük bir tüketici pazarı var - burada insanlar teşviklerle elektrikli ve hibrit araçlar satın almaya teşvik ediliyor. Ülke, 2035'e kadar çoğu aracın temiz enerji ile güçlendirilmiş olmasını hedefliyor.

Çin ayrıca, Tesla'nın ilk yurtdışında inşa edilen "gigafabrikası" olan Şanghay'da büyük bir üretim tesisi ev sahipliği yapıyor. Tesis, 2023'te devlet haber ajansı Xinhua'ya göre 947,000 araç teslim etti.