İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT'nin 60 yıllık yayın hayatındaki ilkleri barındıran sitede, ulusal ve uluslararası yayınlar, dijital uygulamalar, izlenme rekorları kıran yapımlar ve eğitim alanındaki projeler yer alıyor.

Sitede ayrıca Türkiye'nin unutulmaz sesleri, yüzleri ve hafızalara kazınan yapımlar da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, internet sitesine ilişkin X hesabında yaptığı paylaşımda, "Belleğimizden ilhamla, geleceğe gururla. 60. yılında TRT dönüşüyor, büyüyor, güçleniyor. 60. yıl özel web sitemiz yayında." ifadelerini kullandı.