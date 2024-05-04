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Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 9 Mayıs Perşembe günü yapılacak play-off 1. tur maçlarının programı şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre müsabakalar tek maç eleme usulüne göre, ligi 3. ve 4. sırada bitiren takımların sahasında oynanacak.

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