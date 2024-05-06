Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) ilk şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen, Portekiz ekibi Benfica'nın Avrupa'da 59 yıldır kırılamayan tüm kulvarlardaki toplam 48 maçlık yenilmezlik rekorunu kırmak için sahaya çıkacak.

Bundesliga'da daha önce şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen, dün deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 5-1 mağlup etti. Bu sezon tüm kulvarlarda yenilmezlik serisini 48 maça çıkaran Bayer Leverkusen, puanını 84 yaptı.

Bu sonuçla, Xabi Alonso'nun öğrencileri, Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde Portekiz ekibi Benfica'ya ait 59 yıldır kırılamayan 48 maçlık yenilmezlik rekoruna ortak oldu.

Bayer Leverkusen, 9 Mayıs Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında, Roma'ya karşı mağlubiyet almazsa 49 maçlık yenilmezlik rekorunu ele geçirecek.

Alman ekibi, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında, Roma'yı deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.