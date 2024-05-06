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İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak.

Yarı finalin ilk ayağında, Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kalmıştı.

Organizasyonda 14 kupayla tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Real Madrid, 8 Mayıs Çarşamba günü turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı final rövanş mücadelesinde, turnuvada üçüncü kez finale çıkmak isteyen Alman ekibi Borussia Dortmund, yarın deplasmanda 2019-2020 sezonunun finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'e konuk olacak.

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