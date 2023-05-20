İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, ay yıldızlı bayrağı ilk kez 1933'te, 28 koltuk kapasiteli 5 uçaklık filosuyla taşımaya başlayan küresel marka, bugün 415 uçaklık modern filosuyla milyonlarca misafirini 129 ülkede, 344 noktaya ulaştırıyor.

İlk yurt dışı seferini 1947'de Ankara-İstanbul-Atina hattında gerçekleştiren THY, 90 yıldır Türk bayrağını göklerde gururla dalgalandırıyor.

THY 2033'te 800 uçaklık bir filoya sahip olmayı planlarken uçulan havalimanı sayısının da 400'e ulaşması öngörülüyor.

Halihazırda 82 bin kişilik çalışanıyla sektörün istihdam cetveline yön veren THY, 2033'te 150 bin çalışan sayısıyla ülkede istihdama katkı sunmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, sürdürülebilir bir havayolu şirketi olunması gayretiyle filodaki yeni nesil uçak oranını ve sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımını artıran THY, dijital dönüşüm alanında da projeler geliştiriyor. 2033 vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren THY, 100'üncü yaşında zirvede olmayı planlıyor.

Türkiye pazarında kazandığı deneyimle yurt dışı operasyonlarında başarılı bir strateji oluşturan THY, bu stratejiyle bugünlere uzanan yükselişinin temellerini atmış oldu. THY, 2000'li yıllarda yapılan yatırımlar, açılan hatlar, genişleyen uçuş ağı ve filoyla büyüme sürecini hızlandırdı.

"90 yıl önce başlayan yolculuk aralıksız sürüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketinin 90 yıl önce başlayan yolculuğunun aralıksız, ivme kazanarak devam ettiğini bildirdi.

THY'yi bugünlere getiren, desteğini esirgemeyen 82 bin çalışanla bu hikayenin başarıyla sürdüğünü vurgulayan Bolat şöyle devam etti:

"Sergilediği büyüme performansıyla ülke ekonomisine katma değer oluşturan markamız, 2023'te 435 olması öngörülen uçak sayısıyla havacılıkta dünya lideri olma kararlılığını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kararlı yükselişimize 2033 hedeflerimizin de ivme kazandıracağına inancım tam. Sahip olduğumuz tüm bu başarıları, markamızı dünyanın dört bir tarafında gururla temsil eden, bizleri daha yükseklere çıkarmak için fedakarca çalışan THY ailesine armağan ediyorum."

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise sosyal medya hesabından "Kıtaları kanatlarıyla birbirine bağlayan ay yıldızlı bayrağımızı göklerde gururla dalgalandıran bayrak taşıyıcımız THY 90 yaşında. 1933 yılında 5 tayyare ile başlayan hikayemiz, bugün 415 uçağımızla 5 kıtada büyüyerek devam ediyor." paylaşımında bulundu.

AA