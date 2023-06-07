İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 10 bin kişilik çalışanıyla şirket, karbon ayak izini azaltmak ve yerel toplulukları desteklemek amacıyla 2022 yılında birçok geri dönüşüm faaliyetine imza attı.

İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı tesislerinde kurduğu atık toplama noktaları sayesinde 19 bin 820 kilogram elektronik atığın geri dönüşümünü sağlayan şirket, elde ettiği bu kazanım sonucunda Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Türkiye Maarif Vakfı'nın "teknoloji sınıfı" kampanyasına bağışta bulundu.

Yeşil bina ve sürdürülebilirlik standartlarına uygunluğu tescillenen İstanbul Havalimanı üs bakım hangarlarındaki yağmur suyu toplama sistemleri sayesinde günlük kullanım suyu elde eden şirket, 2022 yılında tehlikeli atıkları geri dönüştürerek 67 futbol sahası büyüklüğünde bir toprak alanın kirlenmesine engel oldu.

Şirket, kağıt geri dönüşümü ile de yaklaşık 4 bin ağacın kesilmesini önledi. Plastik atık geri dönüşümü ile yeni plastik üretimi için kullanılacak 3 bin 568 varil petrol israfının önüne geçen şirket, aynı zamanda 22 bin 755 adet bisiklet üretilebilecek kadar metali geri dönüşüme kazandırdı.

"Dünyamızın doğal güzelliklerini de korumaya odaklanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, çevreyi korumaya önem verdiklerini belirterek, "Küresel havacılığın en önemli bakım-onarım aktörlerinden birisi olarak yalnızca uçakları ve komponentlerini değil, dünyamızın doğal güzelliklerini de korumaya odaklanıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımız ile ortak bir bilinçle gerçekleştirdiğimiz çevreci operasyonlarımız sayesinde 2022 yılında önemli bir kazanım elde ettik. Gelecekte benzer çalışmalarımızı artırarak daha yaşanılır bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplumda yaşayan herkes için değer üretmeyi amaçlayan ve gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için sürdürülebilir büyüme stratejileri benimseyen THY Teknik AŞ, çalışanlarına verdiği çevre bilinci eğitimlerini sürekli hale getirerek, şirket içerisinde çevre farkındalığı ve bilinci oluşturmaya devam ediyor.

AA