Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak KOOP-DES çerçevesinde kooperatiflere, proje bazında, nakdi destekler sağlamaya devam ettiklerini bildirdi.

"Başvurular 31 Temmuz'a kadar yapılabilecek"

Bu kapsamda 2024 yılı ikinci çağrı dönemini kooperatiflerin başvurularına açtıklarına işaret eden Bolat, "Kooperatiflerimiz mal alımlarında 400 bin liraya, hizmet alımlarında 60 bin liraya, nitelikli personel istihdamlarında 1 personel için yıllık 204 bin liraya, 2 personel içinse yıllık 408 bin liraya kadar hibe desteklerimizden faydalanabilecektir." bilgisini paylaştı.

Bolat, Bakanlığın görev alanındaki tüm kooperatifler ve üst kuruluşlara açık olan program kapsamındaki proje başvurularının 31 Temmuz'a kadar ticaret il müdürlüklerine yapılabileceğini belirtti.

Ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kooperatiflere öncelik

Program çerçevesinde geçen yılın sonuna kadar kadın kooperatifleri özelinde destek sağlandığını, 2020-2023 döneminde 628 kooperatifin 663 projesi için 76 milyon lira destek verilmesinin kararlaştırıldığını bildiren Bolat, "2024 yılı ilk çağrı döneminde ise 89 kooperatifin 97 projesi için 20,5 milyon lira destek sağlanmasına karar verilmiştir." ifadesini kullandı.

Bolat, hibe verilecek kooperatiflere ilişkin şunları kaydetti:

"Ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden, ortaklarının çoğunluğunu gençlerin ve engellilerin oluşturduğu, üretim ve pazarlama faaliyetinde bulunan kooperatiflerle tarım satış, sanat, yenilikçilik alanında faaliyet gösteren kooperatiflerle bunların üst kuruluşlarının başvuruları için öncelikli olarak hibe destekleri sağlanacaktır. Kooperatiflerimize hayırlı olsun."

Paylaşımda 2023-2024 yılı destek tutarları ile artış oranlarına dair şu bilgiler yer aldı:

Destek türü Ocak 2023 (lira) 2024 Artış oranı (yüzde) Makine/ekipman ve demirbaş alanı 200.000 400.000 100 Sergi ve fuar desteği 30.000 60.000 100 1 personel için istihdam desteği 103.000 204.000 98 2 personel için istihdam desteği 206.000 408.000 98