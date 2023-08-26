Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" temasıyla Hindistan dönem başkanlığında gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nin Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı için Jaipur'a giden Bolat, bu kapsamda birçok oturuma katıldı ve diğer üye ülkelerin Ticaret Bakanları ile ikili görüşmeler yaptı.

Programın açılış oturumuna katılan Bakan Bolat, Türkiye adına güncel küresel sorunların çözümünde kapsayıcı büyüme ve insani gelişmenin önemini vurguladı. Toplantıda "ticaret, ekonomik büyüme ve refah", "küresel değer zincirlerinin krizlere dayanıklılığının güçlendirilmesi" ve "Dünya Ticaret Örgütü'nün reformu" konu başlıkları ele alındı.

İkili görüşmeler çerçevesinde Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah AI Kasabi ile görüşen Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın geçen ayki Suudi Arabistan ziyaretinde de ele alınan ikili ticaret, müteahhitlik hizmetleri, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamındaki iş birliği fırsatları gibi konulara ilişkin atılabilecek somut adımları değerlendirdik. Suudi Arabistan’a kırmızı et, beyaz et, süt ürünleri ihracatı ve teminat mektupları kabulü konusundaki sorunlar çözüme kavuşturuldu. Ülkelerimiz arasındaki üst düzey iş birliği doğrultusunda, ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolat, Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Al Yousef ile de G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Türkiye-Fransa JETCO toplantısı 2024 başında Türkiye'de yapılacak

Bakan Bolat, temasları kapsamında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Dr. Ngozi Okonjo Iweala ile de görüştü.

Okonjo, Türkiye'nin saygın bir ülke olduğunu ve gelecek şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılacak DTÖ Bakanlar Komitesi toplantısında ilerleme sağlanması için Türkiye'nin katkılarını, desteğini yanlarında görmek istediğini belirtti.

Bolat, aynı gün Fransa Dış Ticaret ve Yatırımlar Bakanı Olivier Becht ile görüşme yaptı. Türkiye ve Fransa arasındaki ikili ticaret ve yatırım konularını ele aldıkları, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, 2024 yılı başında JETCO toplantısını ve İş Forumu'nu Türkiye'de yapmak üzerinde uzlaştıklarını bildirdi.

Görüşmede, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliğinin güncellenmesi sürecini de değerlendirdiklerini aktaran Bolat, iş çevreleri arasındaki diyaloğu güçlendirecek ve karşılıklı yatırımları artıracak adımlar için yakın çalışmaya karar verdiklerini ifade etti.

BAE ile yatırımlar karşılıklı olarak hızlandırılacak

Zirvenin ikinci gününde BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ile bir araya gelen Bolat, görüşmelerin detaylarına ilişkin şunları paylaştı:

"Önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile ekonomik ilişkilerimizde başlayacak yeni döneme ilişkin planlarımızı ele aldık. Cumhurbaşkanımızın Abu Dhabi ziyaretinde kararlaştırılan yatırım alanları ve müteahhitlik sektörümüzün BAE'nin 'Abu Dhabi 2030 Vizyonu' kapsamında yer alabileceği projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. JETCO mekanizmamızın ilk toplantısını, iş adamlarımızın katılımıyla yıl sonuna kadar Türkiye'de yapmayı kararlaştırdık. Türkiye-BAE arasındaki ikili ticareti ve yatırımları artırma noktasındaki çalışmalarımızı karşılıklı olarak hızlandıracağız."

ABD ile ekonomik ve ticari bağları güçlendirme mesajı

Bakan Bolat, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaretten Sorumlu Komiser Valdis Dombrovskis ile G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'nda bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile AB ticaretinde yeni diyalog dönemi, Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakereleri öncesinde beklentiler ve iş birliği alanları ele alındı.

Güney Kore Ticaret Bakanı Dukgeun Ahn ile de görüşen Ömer Bolat, Güney Kore tarafından Türkiye'ye daha fazla yatırım yapılması ve Güney Kore lehine dış ticaret fazlasının bir an önce düzeltilmesi için ithalat kolaylıkları beklediklerini belirtti.

G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları toplantısı kapsamında Hindistan'da son görüşmesini Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile yapan Bolat, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ticaret Bakanı Bolat, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"En önemli ticaret ortaklarımızdan ABD ile ekonomik ve ticari bağlarımızı güçlendirmeye yönelik olarak düzenli ticari istişare mekanizmasını hayata geçireceğiz. ABD firmalarının Türkiye'deki yatırımlarının arttırılması ve küresel tedarik zincirinde Türkiye'nin daha güçlü bir şekilde yer alması için birlikte çalışacağız."

Böylece Hindistan'daki G20 Ticaret Bakanları Zirvesi sürecinde yoğun temaslarda bulunan Bolat, bu toplantıların ve ikili görüşmelerin, Türkiye için özellikle ihracat ve istihdam açısından güzel gelişmelere ve iş birliklerine vesile olacağı değerlendirmesinde bulundu.

AA