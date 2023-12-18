Haber: Damla Oya Erman

Aniden, Facebook, Instagram, YouTube ve diğer sosyal platformlar benzer ürünleri piyasaya sürmeye koşuşturdu, kullanıcıları dikey olarak gösterilen, sonsuz önerilerle dolu bir kaydırma beslemesinde bir dakikaya kadar video yapmaya teşvik etti. Diğer platformlar, özellikle kritik genç demografideki popülerlikleri konusunda TikTok'un ardından gelmeye çalıştılar.

Ancak şimdi, kısa video pioneri, kullanıcıları daha uzun videolar yapmaya ve tüketmeye teşvik etmek için rotasını değiştiriyor. TikTok, Cumartesi günü resmi olarak orijinal "Creator Fund"ını kaldıracak ve içeriğini paraya dönüştürmek isteyen yaratıcılar, uygulama tarafından ödenmek istiyorsa, yeni "Creativity Program Beta"ya katılmalılar ve bu program kapsamında bir dakikadan uzun videolar yapmalıdırlar.

TikTok'un uzun video formatına geçişi, bir bakıma şansın tersine dönmesidir - şimdi çoğu zaman daha karlı olan bir içerik formatına takip etmektedir. Strateji, bazı gençlerin zaten "neredeyse sürekli olarak" kullandığını söylediği bir uygulamada kullanıcıların daha fazla zaman harcamasını teşvik edebilir.

Ancak bazı TikTok yaratıcıları, bu hamleden rahatsızlık duyuyor ve bu durumun TikTok'u başlangıçta popüler yapan şeyi almasından endişe ediyor: hızlıca farklı türde içeriğe göz atma yeteneği ve hemen hemen herkesin kapsamlı planlama veya kaynaklara gerek duymadan kolayca video yapma yeteneği.

Nicki Apostolou, takma adı "recycldstardust" olan ve uygulamada Amerika yerlisi tarih ve kültürü hakkında içerik üreten, yaklaşık 150.000 takipçisi olan bir TikTok yaratıcısı, "Her zaman içeriğim var demek zorunda değilim" dedi.

TikTok sözcüsü Zachary Kizer yaptığı açıklamada, şirketin yeni Creativity Program'ı "önceki Creator Fund'dan edindiğimiz öğrenmeler ve geri bildirimler doğrultusunda geliştirildiğini" söyledi. Şirketin yaratıcılara ödüllendirmeler sunma ve TikTok deneyimini zenginleştirme yollarını geliştirmeye devam ettiği belirtildi.

TikTok'un uzun format stratejisi

Son üç yıl içinde TikTok, uygulamada daha uzun videoları paylaşma yeteneğini istikrarlı bir şekilde sunarak süreyi bir dakikadan üç, beş ve nihayetinde 10 dakikaya çıkardı. Platform şu anda 15 dakikalık yüklemeleri test ediyor, ancak bunlar geniş çapta bulunmuyor.

Geçen ay, platform, yaratıcılarını ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'da Creator Fund'ı kapatma konusunda bilgilendirdi ve içerikleri için TikTok tarafından ödenmeye devam etmek istiyorsa, yeni Creativity Program'a katılmaktan başka seçenek bırakmadı.

Yeni program altında, 10.000 veya daha fazla takipçisi olan yetişkin yaratıcılar, bir dakikadan uzun videolar için uygulamadan ödemeler alabilirlerse bu kriterleri karşılarlarsa ödeme alabilirler.

TikTok, uzun videoların izleyicilere içeriklerine daha fazla zaman harcatarak ve "daha fazla bağlantı, bilgi ve eğitici içerikle" güven oluşturmasını sağladığını vurgulayarak yaratıcılara programı tanıtmıştır.

TikTok ayrıca yaratıcıların, yeni Creativity Program kapsamında video başına daha fazla ücret almayı beklemeleri gerektiğini söyledi. Bazı yaratıcılar, programın ilk aylarında binlerce dolar kazandıklarını zaten paylaştılar.

Şirket için, uzun formatta içerik üretmeye yönlendirmek iyi bir iş kararı olabilir. Araştırma firması Third Bridge'in teknoloji sektörü lideri Scott Kessler, "Uzun format içerik, içeriği daha kolay paraya dönüştürmek daha kolaydır... reklamlar ve para kazanma ile ilgili daha fazla olasılık vardır" dedi.

Tüketiciler ayrıca bir dakikadan uzun süren bir video için genellikle videonun kendisiyle neredeyse aynı uzunluktaki bir video için olduğundan daha fazla süre bir ön rulo reklamını izleme eğilimindedirler.

TikTok, aynı zamanda yaratıcıların, kısa klipleri kullandığı ve platformun güçlü keşif algoritmasıyla desteklediği uzun form içeriklerini YouTube

gibi diğer sitelerde kullanıcılarına yönlendirebilecekleri bir yer olmuştur.

Kessler, "Yaratıcılar, 'Hey yaratıcılar, tam videoyu buraya koyabilirsiniz, sadece ilk 30 saniyeyi değil' diyebilmek istiyor olabilir" dedi.

Uzun içerik üretmeyi öğrenmek

Ancak bazı yaratıcılar, özellikle kısa form içerik yapmak isteyenler için yaşayan uygulamada bu değişikliklerin onlara uygulamadan geçimlerini sağlamakta daha zor olabileceğinden endişeli olduklarını söylüyorlar.

Aly Tabizon, TikTok videolarını paraya dönüştürmenin, uygulamaya dört yıl önce başladığından beri "hayat değiştiren" bir şey olduğunu söyledi ve astroloji hakkındaki videoları genellikle 10 saniyeden daha kısa sürüyor.

Yeni Creativity Programı ile o ve bazı yaratıcılar değişiklikler konusunda tereddütlü.

Tabizon, "Gerçekten korkuyorum çünkü TikTok'ta çalışan ve yeni algoritmalar hakkında gönderi yapan bir sürü insanın videolarını izlerim, her şeyi güncel tutmaya çalışırım ve öğrendiğim kadarıyla ... bugünün neslinin dikkat süresi sekiz ila 10 saniye civarında" dedi. "Bir dakikalık bir video görürsem, uzun süre takip etmediğim biri değilse muhtemelen bunu geçerim."

Bu, 1.2 milyon takipçisi ve diğer izleyicilerin izlemek istediği daha uzun içerikler üretmek için daha fazla çaba harcaması gerekebilir. Yine de Tabizon, yeni programın "eğer ücret büyükse, buna değecek" dedi.

TikTok, uzun formatta içerik üreten yaratıcıların, geçen yıl içinde yaptıkları paranın ortalamasını iki katına çıkardığını söylüyor. Şirket aynı zamanda, yaratıcıların videolarının uzunluğundan bağımsız olarak, kullanıcı tercihlerine dayanarak öneri yaptığını söylüyor.

TikTok yaratıcısı "laurawiththecurls" olarak bilinen Laura Riegle, eğlenceli uzun form videolar yapmanın daha fazla kaynağı gerektirebileceğini söyledi ve bunun tüm yaratıcılarda bulunmadığını belirtti.

Riegle, 2020'den bu yana kısa, hızlı videolar yaparak uygulamada neredeyse 120.000 takipçi kazandı. Saç bakım ipuçlarından trend danslara ve filtre denemelerine kadar her şeyi içeren kısa, çarpıcı videolar yapmasıyla tanınıyor. Riegle, "hikaye anlatımı" videoları yaparken bile, kamera karşısında oturup konuştuğu basit videolar yaparken bile, bir dakikadan uzun videolar yapmak, önemli zaman ve çaba gerektirir.

Riegle, "Şeyleri kesmek zorundasınız, bazen aynı şeyi birkaç kez tekrar kaydediyorsunuz ve sonra şeyleri birleştirmeniz gerekiyor" dedi. "Uzun form içerik kesinlikle daha fazla zaman alıcı ve bu da benim gibi biri için daha zor hale getiriyor çünkü zaten tam zamanlı çalışıyorum, bir ailem var... bu yüzden çok fazla boş vaktim yok."

TikTok ayrıca yaratıcıların, uygulamanın kendi monetizasyon fonlarının ötesinde videolarından para kazanmaları için çeşitli yollar sunar, abonelikler veya takipçilerden "bahşiş" gibi. Şirket, kullanıcıların tüm platformdaki kazançlarının geçen yıl boyunca neredeyse iki katına çıktığını söylüyor.

Ancak bazı yaratıcılar, bu alternatif ödeme seçeneklerine şüpheyle yaklaşıyor. "Bunu hissettiriyor, sokakta para toplamak gibi" diyor Apostolou. "Bunları sürdürülebilir bulmuyorum ve izleyicilerimden (ödeme) istemek tuhaf hissettiriyor."