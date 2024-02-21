Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih işlemleri bugünden itibaren 28 Şubat saat 23.59'a kadar alınacak.
Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden elektronik ortamda yapabilecek.Kaynak: AA
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih işlemleri bugünden itibaren 28 Şubat saat 23.59'a kadar alınacak.
Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden elektronik ortamda yapabilecek.Kaynak: AA
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P