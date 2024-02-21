Adalet Bakanı Tunç'tan öldürülen kedi "Eros" davasına ilişkin açıklama: Dava yeniden görülecektir Adalet Bakanı Tunç'tan öldürülen kedi "Eros" davasına ilişkin açıklama: Dava yeniden görülecektir
Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih işlemleri bugünden itibaren 28 Şubat saat 23.59'a kadar alınacak.

Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

Kaynak: AA