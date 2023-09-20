Ankara

Kırsal kalkınma destekleriyle hayata geçirilen yatırımların ele alındığı ve eylülde tamamlanması planlanan "Kırsalı Geliştiren Destekler" başlıklı haberinin dördüncü bölümünde, TKDK destekleriyle döner ihracatını artıran Helal Grup Gıda Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yıldırım ile görüşüldü.

Yıldırım, şirketi iki ortak olarak kurduklarını, daha sonra Iraklı bir yatırımcıyla ortaklık yaptıklarını ve bu süreçte sadece Irak'a ürün sattıklarını söyledi.

TKDK'nin verdiği destekle işletmelerini büyüttüklerini belirten Yıldırım, "TKDK desteğiyle büyüdükten sonra dünyanın dört bir yanına, Fas, Endonezya, Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Bahreyn'e tavuk ve et döner ihracatı yapmaya başladık. Türkiye'nin 81 vilayetinde franchising veriyoruz. Şirketi ilk kurduğumuzda bizim üretimimizin yüzde 100'ü ihracata yönelikti. Bugün geldiğimiz noktada ürünlerimizin yüzde 80'i ihracat, yüzde 20'sini de iç piyasaya satıyoruz. Bunda TKDK'nin ve devletimizin verdiği destekler önemli bir yer tutmakta. Onların destekleriyle ürünümüzün iç piyasaya da dağıtımını sağlamaktayız." dedi.

Helal Grup et işleme tesisi olarak bünyelerinde İstanbul Piliç ve İstanbul Kırmızı Et'i barındırdıklarını dile getiren Yıldırım, burada hem tavuk eti hem de kırmızı et işlediklerini ifade etti.

Yıldırım, tavuk etinde aylık ortalama 100 tonun üzerinde pişmiş ürün tabaklayıp hem yurt içine hem de dışına sattıklarını söyledi. Yıldırım, "150 ton da baton döner olarak satış yapıyoruz. Kırmızı ette de aylık yaklaşık olarak 50 ton pişmiş tabaklayıp satıyoruz. 50 ton da baton döner olarak satıyoruz. Bunları ülkenin dört bir yanında franchising vererek ulusal firmalara satışını yapıyoruz. Bir de kendimiz ileriye dönük franchising mağazalarının konseptini ayarlıyoruz. İnşallah kendi markamızla da bu mağazalarda satışlarını yapacağız. O zaman üretimi de artırmış olacağız." diye konuştu.

"Dönerde kullandığımız etleri özenerek seçiyoruz"

Yıldırım, dönerde kullandıkları etleri özenle seçtiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde dağlarda yayılan hayvanların etlerini kullanıyoruz. Dağda kekik, yonca gibi taze otları yiyen hayvanların etini kullanıyoruz. Dönerde kullandığımız yoğurtları kendimiz mayalayarak elde ediyoruz ve üretimde kullanıyoruz. Dönerin her aşamasında doğal olmasına, özellikle lezzetli olmasına dikkat ediyoruz ve bu da bizim çok kısa sürede uzun mesafeler katetmemize sebep oldu. Şu anda dünyanın dört bir tarafına tavuk ve et döner ihracatı yapmaktayız."

Salam, sosis, sucuk, pastırma, kavurma, nagıt, şinitzel ve köfte üretimine de geçerek yıl sonuna doğru işletmeyi daha da büyüteceklerini ifade eden Yıldırım, istihdamı da 350'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde Malatya'da ciddi hasar oluştuğunu ancak Organize Sanayi Bölgesi'nde çok tahribat olmadığını, çalışanlarının tekrar şehre gelmesi için lojman yaptıklarını da sözlerine ekledi.

AA