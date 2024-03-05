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Ramazanın vazgeçilmezi pide için fırınlarda hazırlıklar tamam

Bir süre önce kar yağışının da etkili olduğu bölgede, buz tutan gölet ve kar manzarası güzel görüntü oluşturdu.

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