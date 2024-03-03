İstanbul

Boston, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, Japonya'nın başkenti Tokyo'da koşuldu.

Erkeklerde ilk 3 Kenyalı atletlerden oluştu. Benson Kipruto, 2 saat 2 dakika ve 16 saniyelik derecesiyle parkur rekoru kırarak ipi göğüsledi. Kipruto'nun 39 saniye gerisindeki Timothy Kiplagat ikinci, 2 dakika 2 saniye arkasındaki Vincent Kipkemoi Ngetich üçüncü sırayı aldı.

Kadınlarda ise Etiyopyalı Kebede, 2:15:55'lik derecesiyle rekor kırarak kürsünün zirvesine çıktı. Kenyalı Rosemary Wanjiru 2:16:14'lük derecesiyle gümüş, Etiyopyalı Amane Beriso Shankul da 2:16:58 dereceyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Tokyo Maratonu'ndaki daha önceki parkur rekorlarını 2022'de erkeklerde Kenyalı Eliud Kipchoge (2:2:40), kadınlarda ise vatandaşı Brigid Kosgei (2:16:02) kırmıştı.