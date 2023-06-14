Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretim verilerini açıkladı. Buna gröe, Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 879 bin 602 ton olduğu belirtildi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden sağlıklı veri ve bilgi elde edilememesi nedeniyle söz konusu istatistiklerin üretiminde geçici bazı uygulamalara yapıldığı bildirildi.

Süt üretimi arttı

Aktarılan bilgilere göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, nisanda yıllık bazda yüzde 2,4 yükselerek 879 bin 602 tona ulaştı.

Toplanan inek sütü miktarı, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,4; ocak-nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,5 artarak 3 milyon 458 bin 813 tona çıktı.

Bir önceki ay 138 bin 678 ton olan içme sütü üretimi Nisan ayında %11,6 azalmış ve 122 bin 660 ton olarak gerçekleşmişti.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,7 arttı. Ocak-nisan döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 8,2 artarak 539 bin 368 tona yükseldi.

Yoğurt üretimi azaldı

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 7,1 azalarak 88 bin 611 tona, ocak-nisan döneminde yıllık bazda yüzde 0,1 düşüşle 361 bin 89 tona geriledi.

İnek peyniri üretimi nisanda yıllık yüzde 2 artarak 61 bin 755 tona, ocak-nisan döneminde de yüzde 6,2 artışla 250 bin 650 tona çıktı.

Tereyağı üretimi geriledi

Nisanda ayran üretimi de yüzde 19,6 artışla 65 bin 243 tona yükselirken tereyağı üretimi yüzde 16,5 gerileyerek 7 bin 873 tona indi.

Ocak-nisan döneminde ise ayran üretimi yüzde 5,6 artarak 240 bin 421 tona çıkarken tereyağı üretimi yüzde 23,4 azalarak 30 bin 864 tona geriledi.

Martta 911 bin 760 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı nisanda yüzde 3,5 azalarak 879 bin 602 ton oldu.

Aynı dönemde 138 bin 678 ton olan içme sütü üretimi de yüzde 11,6 azalışla 122 bin 660 ton olarak gerçekleşti.

Haber: Ercan Aydin