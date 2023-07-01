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Dünya Superbike Şampiyonası 'nın İngiltere etabında yarın TSİ 15.00'te superpole, 18.00'de ise hafta sonunun ikinci yarışı koşulacak.

Toprak Razgatlıoğlu genel klasmanda 232 puanla ikinci, Ducati pilotu Alvaro Bautista 323 puanla birinci, Yamaha pilotu Andrea Locatelli ise 161 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Yarışı, Ducati pilotu Alvaro Bautista birinci, Kawasaki Racing pilotu Jonathan Rea ise üçüncü sırada tamamladı.

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