Dünya Şampiyonası'nda 2024 yarış sezonu 23-25 Şubat'ta Avustralya'nın Phillip Adası'ndaki Grand Prix Pisti'ndeki yarışla start alacak.

Sezona 2 yıllık anlaşma sağladığı yeni takımı Rokit BMW ile hazırlanan ve takım arkadaşı Michail van der Mark ile testlere katılan Red Bull sporcusu Toprak, lastik ömrü, şasi, motor frenlemesi ve yeni stratejiler denedi. Milli sporcu motor stratejisi, elektronik ve salınım kolu üzerinde devam eden çalışmalarla resmi testlerde 1.28.511'lik derecesiyle tur rekoru kırdı.

Phillip Adası'ndaki takımlar ve pilotlar son resmi testlerini tamamladı.