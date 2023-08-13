Haber: Beyza Betül Cihan

Tourette sendromu, bir hastalık olarak çocukluk döneminde başlayan ve kişinin istem dışı olarak tekrarlanan ani hareketler veya sesler üretmesine yol açan bir durumdur. Bu sendromun aile bireyleri, tik adı verilen bu istemsiz hareketler veya sesler nedeniyle yaşam günlüklerinde zorluklarla karşılaşabilirler.

Tikler genellikle çocukluk döneminde, 2 ila 15 yaş arasında başlar. Hafif ve geçici tikler, birçok çocukta görülebilen ve anında kaybolabilir. Ancak Tourette sendromuna sahip kişilerde tikler daha karmaşık hale gelebilir ve yetişkinlik periyoduna kadar devam edebilir.

Tikler, motor tikler ve vokal tikler olarak iki ana kategoriye ayrılır. Motor tikler, göz köpürtme, burun buruşturma, sırt ipekme gibi istemsiz hareketler koşarken, vokal tikler ise öksürme, boğaz temizleme, istem dışı sesler çıkarma gibi tiklerdir.

Tourette sendromunun nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak genetik faktörler, beyindeki kimyasal dengesizlikler ve bozulmaların bir araya gelmesiyle ortaya çıkabilir.

Tourette sendromu olan bireyler, tikler nedeniyle sosyal çevrelerinde anlayış ve destek beklerler. Tikler kullanarak stres veya heyecan yayilmasinda artabilir, bu nedenle yalnizca bir çevre bu kisiler için anlamlidir.