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55. dakikada Visca'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazında Bardhi'nin yerden vuruşunda, top filelerle buluştu. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

21. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Visca'nın sağdan ortasında ceza alanı çizgisi yakınında Bardhi'nin şutunda top savunmadan döndü. Pozisyonu takip eden Trezeguet, altıpasta meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

5. dakikada Visca'nın aynı yerden kullandığı köşe atışında, bu kez ceza yayı üzerinden Mendy'in şutunda kaleci Magomedaliyev yatarak topun sahibi oldu.

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