Trabzon

Haftayı 3-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle kapatan bordo-mavili takım, maç fazlasıyla ligde 11 gole ulaşmayı başardı.

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Karadeniz ekibinde Bardhi, Bakasetas ve Enis Destan 2'şer golle takımına katkı sağlarken, Denswil, Benkovic, Göktan Gürpüz, Onuachu ve Visca da 1'er gol kaydetti.

5 maçın 4'ünde gol attı

Bordo-mavililer, ligde çıktığı 5 müsabakanın 4'ünde skor üretti.

Trabzonspor, ilk hafta Fraport TAV Antalyaspor'u Denswil'in golüyle 1-0 mağlup ederken, ikinci hafta Galatasaray deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle döndü.

Üçüncü haftada Bakasetas ile Enis Destan'ın gollerine karşın sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, 4. haftada Kasımpaşa'yı Bardhi (2), Enis Destan, Benkovic ve Göktan Gürpüz'ün golleriyle 5-1 yendi. Bordo-mavililer, son maçında ise konuk ettiği Beşiktaş'a Onuachu, Visca ve Bakasetas'ın golleriyle 3-0 üstünlük sağladı.

4 oyuncu ilk gollerini attı

Trabzonspor'da 4 futbolcu, bordo-mavili takım forması altında ilk gollerini attı.

Geçen sezon Polonya'nın Warta Poznan takımında kiralık forma giyen Enis Destan ile bu sezon transfer edilen Benkovic, Göktan Gürpüz ve Onuachu, bordo-mavili takım adına ilk gollerini kaydetti.

Karadeniz ekibinde, 11 golün 3'ü yerli oyunculardan gelirken, yabancı futbolcular 8 gol kaydetti.

AA