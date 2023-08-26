Fenerbahçe, kaleci Livakovic'in transferini açıkladı Fenerbahçe, kaleci Livakovic'in transferini açıkladı
Trabzon

Bordo-mavili takım, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde idman yaptı.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

AA