Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde idman yaptı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.