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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Maç sonrası sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli 20 Mart'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 8 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mahkeme, Mahmut Halil K'nin tahliyesine karar verdi. Diğer 4 zanlının tutukluluk hali devam ediyor.

Maçın ardından gözaltına alınan ve 20 Mart'ta 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan taraftarlardan Mahmut Halil K'nin avukatı, müvekkilinin sağlık durumu nedeniyle tahliyesi için Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesine başvurdu.

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