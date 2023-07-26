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60. dakikada Trabzonspor 3'üncü golü buldu. Sağ kanattan Bardhi'nin köşe vuruşuna iyi yükselen Teklic, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0

50. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Abdurrahman Bayram'ın sol kanatta köşe direğine yakın alandan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde düzgün bir kafa vuruşu yapan Umut Bozok, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

30. dakikada orta sahadan ilerleyen Kerem Şen'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Bozok'un topu ağlara yollamasına rağmen ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

İlk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup olan, MOL Fehervar ve NK Celje ile 2-2 berabere kalan, Rabotnicki'yi ise 4-1 yenen bordo-mavililer, ikinci galibiyetini alarak kampı tamamladı.

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