Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından ligin yeniden başladığını aktardı.

Türkiye A Milli Takımı'nı tebrik eden Avcı, "Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz. Umarım bizde milli takıma daha fazla oyuncu vererek katkı sağlarız." dedi.

Sivas'ta soğuk havada iyi bir zeminde mücadele ettiklerini belirten Avcı, "Her zaman böyle futbol ortamlarında oynayamıyorsunuz. Bazen seyirci olmayabiliyor, bazen hava soğuk olabiliyor ama açık alanda oynandığı için bunlar gayet normal." diye konuştu.