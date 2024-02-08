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105. dakikada Trabzonspor öne geçti. Visca'nın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Trezeguet, ceza sahasında yerden seken topa bekletmeden yaptığı vuruşla takımını 2-1 üstünlüğe taşıyan golü attı.

90+6. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Yeni transfer Meunier'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Eren Elmalı, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-1

59. dakikada Visca'nın sağ kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Trezeguet kafa vuruşunu yaptı. Kalecinin müdahalesi sonrası üst direğe çarpan topu Gençlerbirliği savunması uzaklaştırdı.

14. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Ani gelişen atakta orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen 19 yaşındaki Melih Bostan, Trabzonsporlu iki futbolcuyu geçtikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-0

TFF Başkanı Büyükekşi, FIFA Başkanı Infantino'yu ziyaret etti

TFF Başkanı Büyükekşi, FIFA Başkanı Infantino'yu ziyaret etti

Ziraat Türkiye Kupası 6. tur maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor , Ankara Eryaman Stadyumu’nda karşılaştı.

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