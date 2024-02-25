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Bordo-mavili taraftarlar maça fazla ilgi göstermezken, Papara Park tribünlerindeki geniş boşluklar dikkati çekti. Misafir takım tribününde de az sayıda taraftar yer aldı.

Trabzonspor 'da Afrika Kupası'ndan dönen Nicolas Pepe ile Paul Onuachu, Pendikspor maçının ardından Adana Demirspor karşılaşmasına da yedek kulübesinde başladı.

Bordo-mavili takımda Fernandez'in yanı sıra Hüseyin Türkmen, Orsic ve Filip Benkovic de kadroda yer almadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Fernandez'in yokluğunda Mendy'i stopere çekerken, bu oyuncunun yerine Umut Güneş'e ilk 11'de görev verdi.

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