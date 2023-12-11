Trabzon

Ligde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde ilk 4 dış saha maçında 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3 puan elde edebilen bordo-mavililer, Abdullah Avcı idaresinde dış sahada yenilgi görmeyerek daha başarılı performans ortaya koydu.

Karadeniz ekibi, Avcı'nın göreve gelmesinin ardından oynadığı 4 deplasman maçında 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan elde ederek 2 puan ortalamasıyla dış saha maçlarını oynadı.

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Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz, EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kalırken Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra deplasmanda 3-2, Gaziantep FK'yi de 3-1'lik sonuçla mağlup etti.

Dış sahada daha fazla puan topladı

Trabzonspor, Avcı yönetiminde deplasmanda iç sahadan daha fazla puan topladı.

Avcı idaresinde 4 dış saha maçında 8 puan toplayan Karadeniz ekibi, iç sahada ise 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 6 puan elde etti.

Deplasmanda daha golcü

Trabzonspor, Avcı yönetiminde dış sahalarda daha golcü bir kimlik de ortaya koydu.

Bordo-mavililer, Avcı ile 4 deplasman maçında 9 kez rakip fileleri havalandırırken iç sahada 3 maçta 3 gol atabildi.

Deplasmanda 2,25 gol ortalaması yakalayan Karadeniz ekibi, kendi evinde ise maçlarını 1 gol ortalamasıyla oynadı.

Kaynak: AA