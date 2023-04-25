Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı martta bir önceki aya göre yüzde 75,9 arttı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bu dönemde motosiklette yüzde 110,1, otomobilde yüzde 62,7, otobüste yüzde 59,9, kamyonette yüzde 54, minibüste yüzde 50, kamyonda yüzde 47,7, traktörde yüzde 45,6 arttı. Özel amaçlı taşıtta ise yüzde 12,2 geriledi.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 40,2'sini motosiklet, yüzde 39,8'ini otomobil, yüzde 11,8'ini kamyonet, yüzde 4,8'ini traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95,7 arttı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bu dönemde motosiklette yüzde 206,3, minibüste yüzde 105, traktörde yüzde 71,2, kamyonette yüzde 70,8, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 65,6, otomobilde yüzde 53,1, kamyonda yüzde 41,8 ve otobüste yüzde 30 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı mart ayı sonu itibarıyla 26 milyon 937 bin 791 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,7'sini otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 15,9'unu motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

Devri yapılan toplam 1 milyon 66 bin 442 taşıtın yüzde 69,1'ini otomobil, yüzde 16,7'sini kamyonet, yüzde 7,1'ini motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında 76 bin 351 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 17,9'u Fiat, yüzde 10,7'si Renault, yüzde 8,2'si Volkswagen, yüzde 7,1'i Peugeot, yüzde 6,1'i Hyundai, yüzde 5,6'sı Skoda, yüzde 5,1'i Opel, yüzde 4,4'ü Dacia, yüzde 4,3'ü Toyota, yüzde 3,9'u BMW, yüzde 3,6'sı Citroen, yüzde 3,1'i Ford, yüzde 3'ü Audi, yüzde 2,5'i Mercedes-Benz, yüzde 2,4'ü Honda, yüzde 2,4'ü Kia, yüzde 1,4'ü Volvo, yüzde 1,3'ü Cupra, yüzde 1,2'si Seat, yüzde 1,2'si Nissan ve yüzde 4,6'sı diğer markalardan oluştu.

Ocak-mart döneminde 460 bin 910 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 91,8 artarak 460 bin 910 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 42,4 azalışla 5 bin 859 olarak gerçekleşti. Bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısında 455 bin 51 artış görüldü.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 204 bin 666 otomobilin yüzde 66,6'sı benzinli, yüzde 20,5'i dizel, yüzde 8,5'i hibrit, yüzde 2,4'ü elektrikli ve yüzde 2'si LPG olarak kayıtlara geçti. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 475 bin 191 otomobilin ise yüzde 36,7'si dizel, yüzde 34,7'si LPG'li, yüzde 27,2'si benzinli, yüzde 1,1'i hibrit ve yüzde 0,1'i elektrikli olduğu görülürken, yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

Ocak-mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 204 bin 666 otomobilin yüzde 35,5'i 1300 ve altı, yüzde 24,2'si 1401-1500, yüzde 22,0'ı 1301-1400, yüzde 8,6'sı 1501-1600, yüzde 6,7'si 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu kayıtlara geçti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 36,4'ü beyaz, yüzde 30,4'ü gri, yüzde 11,3'ü mavi, yüzde 8,2'si siyah, yüzde 7,2'si kırmızı, yüzde 3,1'i yeşil, yüzde 2,1'i turuncu, yüzde 0,7'si kahverengi ve yüzde 0,5'i sarı renklilerden oluştu.

AA