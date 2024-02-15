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20.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor (Stat henüz açıklanmadı)

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. hafta maçlarının programı şöyle:

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