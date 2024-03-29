Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 28. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

2 Nisan Salı:

14.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Sakaryaspor: Mustafa Kürşad Filiz

14.00 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer

17.00 Boluspor-Gençlerbirliği: Yasin Kol

20.30 Manisa FK-Bodrum FK: Ömer Faruk Gültekin

3 Nisan Çarşamba:

14.00 Tuzlaspor-Ümraniyespor: Fatih Tokail

17.00 Adanaspor-Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

20.30 Kocaelispor-Göztepe: Sarper Barış Saka

20.30 Altay-Teksüt Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu

Veysel Karani İHL Spor Proje Okulu Tenis’te Türkiye finalinde Veysel Karani İHL Spor Proje Okulu Tenis’te Türkiye finalinde

4 Nisan Perşembe:

20.30 Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor: Oğuzhan Uğurlu

Kaynak: AA