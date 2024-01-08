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Beşiktaş'ın 60. teknik direktörü Fernando Santos oldu

Beşiktaş'ın 60. teknik direktörü Fernando Santos oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

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