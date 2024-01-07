Süper Lig'de bugün oynanan müsabakalarda Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u 5-1, Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0, EMS Yapı Sivasspor da deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.
Ligde puanını 47'e çıkartan Fenerbahçe haftayı averajla lider tamamlarken, aynı puana sahip Galatasaray ise ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Süper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-2
Bitexen Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: 0-0
Beşiktaş-Kasımpaşa: 1-3
Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 2-0
RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor: 0-0
MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 0-1
Yılport Samsunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0
Mondihome Kayserispor-EMS Yapı Sivasspor: 1-3
İstanbulspor-Fenerbahçe: 1-5
Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: 3-0
16. hafta programı
Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları, hafta içinde oynanacak.
Ligde 16. hafta müsabakalarının programı şöyle:
9 Ocak Salı:
17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Pendik)
17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
10 Ocak Çarşamba:
17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)
11 Ocak Perşembe:
17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)
20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)Kaynak: AA