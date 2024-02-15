Trendyol Süper Lig'in 26. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 26. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor: Mehmet Türkmen

16.00 Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

18 Şubat Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

16.00 Gaziantep FK-Yılport Samsunspor: Zorbay Küçük

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Ali Şansalan

19 Şubat Pazartesi:

20.00 RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor: Oğuzhan Çakır

20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu