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Fenerbahçe, Mısırlı genç futbolcu Omar Fayed'in transferi için görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Mısırlı genç futbolcu Omar Fayed'in transferi için görüşmelere başladı

Trabzonspor ise sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1'le geçerek sezona 3 puanla başladı.

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona puan kaybıyla başladı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak 2 puan yitirdi.

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada rakibini tek golle geçerken, Corendon Alanyaspor konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi.

Haftanın kapanışında Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçları yapıldı.

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