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TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Demirel oldu

TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Demirel oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sezonun ilk haftasında oynanacak maçlarda şu hakem ler görev yapacak:

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