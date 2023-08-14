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53. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 51'inci dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan ortasında Gradel'in ceza sahası içinde topa teması sonrası hakem, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. 55'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Tadic'in vuruşunda, kaleci gole izin vermedi.

45+7. dakikada Oosterwolde'nin soldan çizgiye inerek içeri çevirdiği topu önünde bulan Tadic'in şutunda, Gradel çizgi üzerinde müdahale ederek meşin yuvarlağın filelere gitmesini engelledi.

45. dakikada Tadic'in şık topuk pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun içeri çevirdiği topa Djilobodji'nin elle temas ettiğini belirleyen maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen Bitigen, penaltıyı iptal etti.

18. dakikada sarı-lacivertli ekibin ikinci golü geldi. Szymanski'nin savunmanın arasına attığı topu kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kalan Dzeko, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

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