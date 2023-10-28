Program, TRT Genel Müdürlüğü Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü ve Manas Televizyonu Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Katılımcılar, TRT'nin deneyimli kadrosunca "Animasyon Grafik", "Dekor ve Sahne Tasarımı", "Video Çekim Teknikleri", "Yapımcılık" gibi başlıklarda verilen eğitimlerde yeni nesil medya uygulamalarını öğrenme ve uygulama imkanı buldu.

Eğitim programının sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkan Yardımcısı Ubeydullah Yener, programın kapanışında yaptığı konuşmada, Manas Üniversitesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında, ata yurdunda değerli mesai arkadaşlarımızla böylesi bir tecrübe paylaşımına vesile olmak çok mutluluk verici oldu." dedi.

"Türkiye'de de Cumhuriyet'in 100. yılı, aynı zamanda iletişiminin de 100. yılı diyebiliriz" diyen Yener, "TRT radyo yayıncılığında 100. yıla, televizyon yayıncılığında ise 60'a yaklaşan deneyimini KTMÜ işbirliğinde paylaştığımız programımızı tamamlamış bulunmaktayız." diye konuştu.

Yener, KTMÜ'deki 5 günlük medya eğitim programında, prodüktör Celal Önder Bostancı, baş kameraman Murat Orhan, dekoratör ve sahne tasarımcı Başak Anteplioğlu, grafik ve tasarı uzmanı Alpaslan Pusat ve Manas Televizyonu Müdürü Bülent Namal'ın pratik deneyimlerini uygulamalı olarak paylaştıklarını belirtti.

"Manas Üniversitesinin TRT için, ayrı bir yeri" olduğunu vurgulayan Yener, eğitim programındaki uygulamalı aşamaları, üniversitenin Manas Televizyon binasındaki yeni stüdyolarında gerçekleştirdiklerini anlattı.

Yener, 115 üniversitenin 1600 eserle katılım sağladığı 2022 TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda Manas Üniversitesinin üç kategoride bağımsız jüri tarafından ödüle layık görülmesini, "haklı bir gurur vesilesi" olarak nitelendirdi.

TRT, 2015-2023 yılları arasında 16 medya eğitim programı gerçekleştirdi

Yener, TRT'nin 2015-2023 yıllarında Kırgızistan'ın da dahil olduğu 16 medya eğitim programı gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Bu programlara Kırgızistan'dan 260 Kırgız medya mensubu ve öğrencinin katılım sağladığı" bilgisini paylaştı.

TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığının uluslararası medya eğitim programları ile bugüne kadar 114 ülkede 2 bin 820 meslektaşına "dokunduklarını" söyleyen Yener, "Kamu yayını sorumluluğunun bilinci ile TRT'nin okul olma kültürünü sürdürmeyi, birikimini ve tecrübelerini dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarına aktarmayı bir görev sayıyoruz." şeklinde konuştu.

"TRT, sadece Türkiye'nin değil, Türk dünyasının da göz bebeğidir"

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ise konuşmasında, "TRT, sadece Türkiye'nin değil, Türk dünyasının da göz bebeğidir." dedi.

TRT'nin bir okul, aynı zamanda doğru ve güvenilir haber kaynağının adresi olduğunu vurgulayan Ceylan, TRT uluslararası eğitim programlarına katılan eğitimcilere ve öğrencilere teşekkür etti.

TRT'nin eğitim programına yaklaşık 200 öğrenci katıldı

Programda, KTMÜ Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk de, TRT'nin uluslararası medya eğitim programına yaklaşık 200 öğrencinin katıldığını ifade etti.

Türk, bu eğitim programında "çok büyük kazanım" elde edildiğini belirterek, "Türkiye'de TRT'ye girebilmek için çok büyük bir prestij işidir. TRT sadece bir kurum değildir, aynı zamanda bir okuldur. Sizin ayağınıza kadar gelen değerli eğitimciler sayesinde sizler çok şanslısınız." diye konuştu.

TRT'nin tüm dünyaya televizyon kanallarıyla, radyo yayınlarıyla ve internet platformlarıyla yayın yaptığını söyleyen Türk, "TRT bizim yüz akımız. Gurur duyduğumuz bir kurum. Kuruma çok teşekkür ediyorum. Öğrencileri de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Grafik ve Tasarım Uzmanı Alpaslan Pusat ise eğitimlerin güzel bir atmosferde geçtiğini belirterek, katılımcı öğrencilerin öğrenmeye ve keşfetmeye açık olduklarını gördüğünü kaydetti.