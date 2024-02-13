Durmuş, Avusturya eşleşmesine ilişkin soruları yanıtladı.

Federasyon olarak dünyanın en iyisi olmaya aday sporcuları yetiştirmek için sürekli stratejiler belirlediklerini dile getiren Durmuş, gerek alt yaş kategorilerindeki gerekse de milli takımdaki tenisçilerin performansının yükselişte olduğunu söyledi.

Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off serisinde Yeni Zelanda'yla karşılaştıklarını dile getiren Durmuş, "Yeni Zelanda gerçekten zor bir deplasmandı. Millilerimiz büyük bir birliktelik ruhuyla hareket etti. Organizasyon ilk gün 1-1 sona erdi. İkinci gün oynadığımız iki maçı da kazanarak, Yeni Zelanda'yı 3-1'le geçtik ve Dünya Grubu 1'e çıktık." ifadelerini kullandı.

Durmuş, A Milli Erkek Tenis Takımı'nın Davis Kupası Dünya Grubu 1 serisinde ise Avusturya'yla eşleştiğini hatırlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eylül ayında dünyanın en iyi ülkelerinin olduğu grupta yarışacağız. Bu turda Avusturya'yla eşleştik. Avusturya'da dünya 3 numarası olmuş Dominic Thiem ve dünya 38 numarası olan Sebastian Ofner var. Rakiplerimizden çekinen bir ülke değiliz. Her çıkacağımız maçta iddiamız var. Davis Kupası 1946'dan bu yana düzenleniyor ve A milli takımlar düzeyinde dünya kupasıdır. Dünya klasmanında 159 takım var. Biz şu an 32. sıradayız. Dünya sıralamasının 32'ncisi olarak bu turnuvayı oynayacağız. Avusturya karşısında kazanırsak, dünya finallerine gitme hayalimiz var. Ancak bunun olabilmesi için sporcularımızın seviyesinin de yükselmesi lazım. Sporcu seviyesi yükselince, takımın ve ülkenin de seviyesi yükseliyor."

"Sporcularımızın yenilme korkusunu onlara yaşatacağına inanıyoruz"

Başkan Cengiz Durmuş, milli sporcuların kendilerinden üst seviyedeki tenisçilerle oynamasının önemli olduğunu vurguladı.

Avusturya karşısında geri adım atmayacaklarını kaydeden Durmuş, "Sporcularımız; dünyanın iyi sıralamalarında olan, iyi isimleri yenmiş, grand slam şampiyonu olmuş tenisçilerle aynı atmosferi yaşayacak. Sporcularımızın yenilme korkusunu onlara yaşatacağına inanıyoruz. Milli tenisçilerimizin birliktelikleri çok iyi. Özellikle Yeni Zelanda'da bunu gördüm. Tenis otoriteleri de Yeni Zelanda'daki mücadelemizle ilgili övgü dolu sözler söyledi. Umarım Avusturya karşısında da o kenetlenme ve birliktelik ruhunu görürüz." değerlendirmesinde bulundu.